Drei Verletzte nach Tramkollision in der Bahnhofstrasse

Am Freitagabend sind an der Zürcher Bahnhofstrasse zwei Trams zusammengestossen. Ein Tram der Linie 13 ist bei der Haltestelle Bahnhofstrasse/Hauptbahnhof in eines der Linie 11 geprallt. Die Polizei und Sanität sind vor Ort. Was den Zusammenstoss verursacht hat, ist noch unklar. Laut Polizei wurden drei Personen nach Stürzen im 13er leicht verletzt.

Wie der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) via Twitter mitteilte, waren etliche Strecken in Richtung Paradeplatz unterbrochen. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Tramverkehr wieder fliessen.

(hoh/nag)