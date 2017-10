Fussball-Derby: 14-Jähriger angegriffen und schwer verletzt

Vor der Partie des FC Zürich gegen den Grasshopper Club gab es an Abend Ausschreitungen in der Umgebung des Hardturms. Augenzeugen berichteten von aggressiven Fans, die Böller zündeten und Bierflaschen warfen. «Eine direkte Konfrontation zwischen den Fans konnten wir verhindern», sagte Polizeisprecher Marco Bisa auf Anfrage von baz.ch/Newsnet. Es wurde Reizstoff und Gummischrot eingesetzt.

In unmittelbarer Nähe des Stadions, an der Bienenstrasse, kam es ausserdem um kurz nach 18 Uhr zu einem Zwischenfall mit einem 14-Jährigen. Der Teenager sei von mehreren Personen angegriffen worden, schreibt die Stadtpolizei in einer Mitteilung. «Die Unbekannten verpassten dem Jugendlichen mehrere Faustschläge und Fusstritte und flüchteten danach.» Das Opfer ist «mit gravierenden, aber bisher nicht genau bekannten Verletzungen» notfallmässig ins Spital eingeliefert worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz vor dem Derby gab es wüste Szenen zwischen FCZ- und GC-Fans. (Bild: Leserreporter)

Die Tramlinien 4 und 17 waren vor dem Spiel zeitweise unterbrochen, wie ZVV auf Twitter bekanntgab. Die Störungen waren aber noch vor dem Anpfiff wieder behoben.

Behoben: Linien 4, 17: Streckenunterbruch zwischen Zürich, Escher-Wyss-Platz und Bhf. Altstetten Nord sowie Werdhölzli — ZVV-Contact (@zvv_contact) October 21, 2017

(kfi/sda)