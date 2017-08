«Ich habe Frauen, aber keine Mädchen»

Davide Larible, der im vergangenen November in Lugano festgenommen worden war, muss sich heute vor dem Bezirksgericht Zürich verantworten. Schon am frühen Morgen umringen die Medienschaffenden Larible und seinen Anwalt Valentin Landmann. Der Fall sorgte im Vorfeld der Verhandlung für viel Wirbel.

Die Anklage fordert eine Verurteilung wegen sexueller Handlungen mit einem Kind und sexueller Belästigung. Dafür soll der 60-Jährige mit einer bedingten Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu 120 Franken und einer Busse von 600 Franken bestraft werden. Zudem verlangt die Staatsanwaltschaft fünf Jahre Landesverweis für den Italiener. Das Urteil wird für heute Nachmittag erwartet.

Gemäss Anklage hat er im Oktober 2016 in einem Zürcher Hotelzimmer ein 14-jähriges Mädchen drei Mal mit Zunge geküsst, es unter den Kleidern am Rücken gestreichelt und ihm einen Kuss aufs Decolleté gegeben. Dabei habe Larible gewusst, dass das Mädchen minderjährig gewesen sei.

«Das war ein Fehler»

Larible hat die Vorwürfe stets bestritten. Es habe nie Zungenküsse gegeben, sagte er vor den Medien. Er habe das Mädchen lediglich umarmt und auf die Stirn oder die Wange geküsst und nichts Illegales getan.

Kennengelernt hat Larible das Mädchen im vergangenen Mai in Zürich. Sie war mit ihrer Mutter oft im Zirkus. An jenem fraglichen Tag habe er sie im Hauptbahnhof abgeholt und wollte ihr ein Buch schenken. Das Mädchen wollte laut Larible mit auf sein Hotelzimmer und nicht unten warten. Dass er sie mitgenommen habe, sei ein Fehler gewesen, sagt der ehemalige Knie-Clown vor dem Richter.

Eineinhalb Stunden im Hotelzimmer

Eineinhalb Stunden lang war er mit ihr im Hotelzimmer. Auf die Frage des Richters, warum die beiden so lange dort geblieben seien, sagte Larible: Es habe draussen geregnet und sei windig gewesen. Das Mädchen habe viele Fragen gestellt und er viel erzählt. «Sie wollte, dass ich Fotos von ihr mache, was ich auch getan habe. Aber die Bilder waren schlecht und ich vertröstete sie auf ein anderes Mal.»

Er habe mit ihr über den Zirkus gesprochen aber sicher nicht darüber, ob sie schon einen Orgasmus gehabt habe. «Ich bin ein Mann und habe Frauen, aber keine Mädchen. Ich hatte persönliches Interesse an ihr und ihren Problemen, aber nicht sexueller Natur.»

Nach seiner Verhaftung und dem Medienrummel sind laut Larible alle Aufträge und Engagements gestrichen wurden. Weiter sagte der Clown, der Umgang mit seinen Fans habe sich stark verändert - negativ. «Ich kann nicht mehr mich selbst sein.» Früher sei er sehr offen gewesen, heute lasse er keine Fans mehr in die Garderobe rein. Aber wenn er spüre, dass ihn jemand brauche, nehme er sich Zeit für ihn.

Tourneen durch Frankreich, Italien und Südamerika

Sein Verteidiger Landmann habe ihn dazu ermuntert, trotz allem weiterzumachen. Er habe inzwischen eine Tournee durch Frankreich, Italien und Südamerika gemacht. In den nächsten Monaten habe er Workshops und Engagements in Moskau, China und Portugal. «Ich lebe zu 70 Prozent in Hotels.» Der 19-jährige Sohn und die 28-jährige Tochter sind ebenfalls Artisten. Er unterstützt sie in der Ausbildung. Larible hat ein Haus ist in der Nähe von Rom und ein Apartment in Las Vegas und in Florida.

Die Verhaftung und die mediale Aufmerksamkeit kosteten den italienischen Clown fast alle seine Engagements. Sein Mandant sei beruflich ermordet worden, sagte sein Anwalt Valentin Landmann. Die Tessiner Polizei verhaftete Larible im November 2016, gleich nach der letzten Aufführung der Knie-Tournee in Lugano.

(Mit Elementen der sda) (Tages-Anzeiger)