VBZ-Bus rammt Baum – vier Verletzte

Vier Personen sind in der Nacht auf Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Zürich leicht verletzt worden: Ein Bus der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) war im Kreis 3 aus unbekannten Gründen von der Strasse abgekommen und in einen Baum geprallt.

Kurz nach 23.15 Uhr war ein Bus der Linie 67 auf der Gutstrasse in Richtung Letzigraben unterwegs. Aus unbekannten Gründen verlor der Chauffeur die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte danach beim Haus Gutstrasse 116 gegen einen Baum, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte.

Unfallursache unklar

Durch den Aufprall wurden der Lenker sowie drei Passagiere, zwei Frauen und ein Mann im Alter von 25 bis 40 Jahren, leicht verletzt. Die Sanität brachte sie in ein Spital.

Die Unfallursache wird durch den Unfalltechnischen Dienst der Stadtpolizei Zürich abgeklärt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 100'000 Franken. Die Polizei sucht Zeugen.

(woz/SDA)