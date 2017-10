Was hat Musik Hug falsch gemacht?

Das bekannteste Musikhaus der Stadt geht in Luzerner Hände über. Bei vielen Zürchern wird Wehmut aufkommen. Wie ist das bei Ihnen?

Die Lösung ist sehr positiv. Musik Hug mit seiner über 200-jährigen Tradition bleibt bestehen, die Marke auch. Und es ist weiterhin ein familiengeführtes Unternehmen. Ob die Familie nun aus Zürich oder aus Luzern kommt, spielt eine untergeordnete Rolle. Im übrigen, was wäre die Alternative gewesen? Wir mussten 2016 einschneidende Restrukturierungsmassnahmen ergreifen. Es war damals bereits klar, dass wir Ausschau halten nach einer Nachfolgelösung.

Sie mussten 2016 drei der neun Musik-Hug-Filialen schliessen und 85 von 230 Stellen streichen. Die danach erfolgte Strategieanpassung war offenbar erfolglos.

Das stimmt so nicht. Wir waren in der Restrukturierungsphase gut auf Kurs und haben die Ziele, die wir uns gesteckt haben, erreicht und zum Teil sogar übertroffen.

Was heisst das konkret?

Zu Umsatzzahlen gebe ich keine Auskunft.

Hätten Sie denn mit der angepassten Strategie weiterfahren können?

Das stand zur Debatte, die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, ist aber sicher zukunftsweisender.

Vor einem Jahr hiess es, Julian Hug, der Sohn von Chefin Erika Hug, könne sich vorstellen, das Geschäft zu übernehmen. Weshalb ist es nicht dazu gekommen?

Weil er seine berufliche Zukunft ausserhalb des Familiengeschäfts sieht. Diesen Entscheid gilt es zu akzeptieren.

Was sprach sonst für einen Verkauf?

Wir haben mit dem Musikpunkt den idealen Partner gefunden. Er ist der führende Anbieter für Blasinstrumente und Perkussion, unsere Kernkompetenzen sind bei den Tasten- und Saiten-Instrumenten. Wir ergänzen uns.

Der Kleine übernimmt nun den Grossen. Im Normalfall ist es umgekehrt.

Musikpunkt ist ein etabliertes und sehr erfolgreiches Unternehmen. Das Team um Geschäftsführer Adrian Lohri kennt sich nicht nur in der Branche sehr gut aus. Es hat auch bewiesen, dass es das Geschäft im stationären Handel und online beherrscht.

Ein Stellenabbau ist nicht vorgesehen, heisst es in der Pressemitteilung. Die Firma will sogar neue Leute einstellen und wachsen. Wenn der Markt so viel hergibt, was haben sie dann falsch gemacht?

Der Umbruch im Detailhandel hat dazu geführt, dass wir in unserer Grösse das Geschäft nicht aufrechterhalten konnten. Aber ich will nicht mehr zurückschauen. Es geht jetzt um die Zukunft: Wir wollen uns als führendes Musikhaus der Schweiz etablieren. Mit Musikpunkt haben wir die finanziellen Möglichkeiten, um das Wachstum voranzutreiben.

War es eine Bedingung in den Verhandlungen, dass der Name Musik Hug erhalten bleibt?

Es war keine Bedingung, aber es liegt auf der Hand, dass man eine über 200-jährige Geschichte weiterführt. Musik Hug hat die Schweizer Musiklandschaft geprägt, die Marke ist bestens bekannt. Es kann nicht im Interesse eines Investors sein, diesen Namen zum Verschwinden zu bringen.

Ihr wichtigstes Geschäftsfeld sind Instrumente. Welche Rolle sollen Tonträger noch spielen?

Im Moment bleiben wir so aufgestellt wie bis anhin. Wir beobachten den Markt jedoch genau. Tonträger haben bei Musik Hug Tradition. Wir haben das Sortiment aber stark reduziert und setzen vornehmlich auf die Musiksegmente, in denen wir stark sind.

Musik Hug baut seit einem Jahr seine Vinyl-Abteilung wieder aus. Hat sich der Entscheid gelohnt? Vinyl wird gewünscht von der Kundschaft. Das Geschäft hat sich sehr gut entwickelt. 35 Prozent aller Tonträger, die wir zurzeit verkaufen, sind Platten. Die Tendenz ist steigend. (Tages-Anzeiger)