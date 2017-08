Scheidungsdrama im Zürcher Unterland

Kurz nach 13 Uhr meldete ein 11-jähriges Mädchen aus einem Mehrfamilienhaus in der Zürcher Unterländer Gemeinde Steinmaur der Kantonspolizei Zürich, dass seine Mutter und der Stiefvater blutend am Boden liegen würden.

Die ausgerückten Polizisten fanden in der Wohnung eine Frau mit Schussverletzungen und einen tot am Boden liegenden, 48-jährigen Mann vor. Die ebenfalls 48-jährige Frau – beide sind Schweizer – wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen, wie die Kapo mitteilt.

Das Paar befand sich im Scheidungsprozess. Die Frau wollte mit ihren beiden Töchtern noch in dieser Woche aus der gemeinsamen Wohnung in Steinmaur ausziehen. Es wird vermutet, dass dieser geplante Auszug der Grund für das Beziehungsdrama ist.

Die Mutter, die in einer Tierfutterfirma arbeitet, wollte mit ihren Töchtern in eine andere Gemeinde ziehen, wo das 11-jährige Mädchen in die Schule gehen sollte. Die ältere Tochter (18) macht eine Lehre im Detailhandel. Der Stiefvater war arbeitsloser Chauffeur.

Der genaue Tathergang ist noch in Abklärung. So ist derzeit noch nicht bekannt, wer geschossen hat. Die Töchter werden vom Pfarrer und einem Careteam betreut.

(pu/hoh)