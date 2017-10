Liebe für immer?

Freiheit

Was ein rechter Teenie war in den 90ern, der (präziser: die) kam um FdC nicht herum. Bei mir wars zwar eher eine Amour fou als eine Langzeitliebe. «Die Schwingen des Falken» ist das einzige Buch von ihr, das ich je gelesen habe. Dafür war es d a s Buch des Jahres 1991: Kein andrer Titel roch mehr nach Aufbruch, Freiheit und nach dieser Wehmut, die man nur U-18 kennt. (psz)

Bäh!

Im Ferienhaus der Grosseltern gabs einen schuhschachtelgrossen Fernseher. Zappte ich mich zu oft durch seine drei Sender, drückte mir meine Mutter ein Buch in die Hand. Irgendwann auch «Der rote Seidenschal», mit dem Zusatz: «so gerne gelesen». Ich teilte diese Begeisterung nur wenige Seiten lang: bäh, Liebesroman! (evh)

Vorbilder

Ich weiss noch, wo in unserer Dorfbibliothek de Cescos Romane standen, dass es für meinen Geschmack zu viele mit Pferden und zu wenig «Emi und Tilna»-Geschichten gab. Ich habe die beiden Journalistinnen bewundert und beneidet um ihre Abenteuer. Emi und Tilna sind wie Aischa, Anne Morisson oder Jun: Figuren, die man starke Frauen nennen würde. Für mich waren sie damals einfach Menschen, die sich selber treu bleiben und Ungerechtigkeit nicht akzeptieren. Ohne es zu merken, wurden sie zu meinen Vorbildern. (dbu)

Glück

Ich erinnere mich. Nicht nur an den «Roten Seidenschal», auch daran, wie ich mit der Taschenlampe unter der Bettdecke immer weiterlesen wollte. Das Buch machte mich glücklich. Es gab mir das Gefühl, dass fast alles möglich ist, wenn du es wirklich willst. (seh)

Lastesel

Meine Schwester versetzten diese Bücher in einen Wild-westromantik-Wahn. Da sie weder Pferd noch Pony besass, musste ich dran glauben und sie als menschlicher Lastesel durch den Garten tragen, während sie von edlen Indianern träumte. (ak)

Vorfreude

Letztens beim Stöbern im Bücher-Brocki fiel mir «Der Rote Seidenschal» mit dem alten Umschlag in die Hände; ich konnte nicht widerstehen, schaute mich verstohlen um und kaufte das Buch. Ich freu mich jetzt schon darauf, wenn meine Tochter es liest. (moi)

Kunst

Kürzlich wollte ich, unterdessen selbst Mutter von Teenagern, herausfinden, warum ich Federica de Ces­co damals so heiss geliebt habe. Ich legte mich mit «Die Goldenen Dächer von Lhasa» aufs Sofa – und fand die Liebesgeschichte einfach nicht mehr, an die ich mich in allen romantischen und pikanten Details zu erinnern glaubte. Genau darin besteht Federica de Cescos Kunst: Sie gibt uns die Bühne für die Geschichten, die wir brauchen. (loe)

Do—19.30 Uhr

Literaturhaus

Limmatquai 62



Die Lesung ist bereits ausverkauft, sie wird aber live ins Debattierzimmer des Literaturhauses übertragen. Der Eintritt ist gratis. De Cesco wird nach der Veranstaltung signieren. (Tages-Anzeiger)