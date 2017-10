Ganz schön leger

Nennen wir es ein durch und durch unkompliziertes Lokal. Im F39 im Seefeld sieht es ein wenig aus wie in einem Wohnzimmer. Ein wandgrosses Büchergestell dominiert den Raum, es hat Platz für rund zwanzig Gäste, Tischtücher gibt es keine. Die Gastgeber Benjamin Forrer und Philipp Graber sind so locker drauf, dass sie auch mal die selbst gedrehte Zigarette hinterm Ohr stecken haben, wenn sie einen Gang servieren.

Die verwendeten saisonalen Produkte stammen aus der Region, und das Essen hat durchs Band einen modernen Touch. Dies zeigt sich bereits beim Amuse-bouche: Angelehnt an die unvermeidlichen Edamame-Bohnen beim Japaner, werden dem Gast im F39 – nach einem warmen Waschlappen – frische Gartenbohnen mit Rapsöl und Fleur de Sel serviert. Man isst sie mit den Fingern und geniesst dazu ein Glas Schaumwein aus dem österreichischen Kremstal. Den Wein braucht man für den ersten Gang nicht zu wechseln: Es gibt einen handtellergrossen Cracker, der mit zweierlei Gemüse-Cremes garniert ist und auf einen Salat mit «Tomaten von Kathrin und Mais von Matthias» (so steht es in der Karte) liegt. Abgerundet wird das Ganze von einem klug dosierten Hauch Koriander. Eine frische Sache!



Sämtliche Gänge werden auf zeitgeistigem ­Geschirr serviert. Auf einem roten Teller etwa eine Tranche Königzander mit schön knuspriger Haut, begleitet von Pfälzer Rüben und einer Beurre blanc, der würziger Lardo das gewisse Etwas verleiht. Auf einem grauen Teller leuchtet ein noch leicht rosafarbenes Stück Maispoularde aus dem Appenzellerland mit frischem Spinat, Peterlipüree und Maispolenta­flocken. Das Vögelchen wird also mit seinem Futter angerichtet. Das beweist Humor und schmeckt.



Allerdings: Das F39 ist ein Lokal, das es so nur in einer Stadt wie Zürich geben kann. Es bewegt sich in einer eher gehobenen Preisklasse; drei Gänge kosten zwischen 60 und 70 Franken. Doch die ­Ansprüche an ein richtig nobles Restaurant, in ­welches man die Grossmutter an ihrem runden Geburtstag einladen könnte, erfüllt es nicht. Auch wenn einem am Ende des Abends in den Mantel geholfen wird. Es geht, wie schon angedeutet, doch eine Spur zu leger zu und her. Dass die aufgeschlagene Butter den ganzen Abend auf dem Tisch stehen bleibt, das zugegeben herrliche Baguettebrot aber längst aufgegessen ist – das würde in einem gutbürgerlichen Landgasthof wohl nicht passieren.



F39

Fröhlichstr. 39

8008 Zürich

tel. 044 383 21 39

www.f-39.ch



Di–Sa 18.30–23 Uhr

Nur Menüs, 3 Gänge 60–70 Franken

(Tages-Anzeiger)