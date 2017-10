Wir sind vom Mémoire begeistert

Der Abend im Mémoire beginnt schon einmal hervorragend. Kaum sind wir angekommen, stehen auch schon die Apéro-Snacks vor uns: hinreissende getrocknete Tomaten aus dem eigenen Garten (6 Fr.), hausgebackenes Lavendelbrot mit Olivenöl und Räuchersalz (7 Fr.), eine geschmorte Aubergine mit der genau richtigen Dosis Tahini (7 Fr.), charaktervoller Rohmilch-Hartkäse (9 Fr.) und frisch geschnittener getrockneter Schinken (21 Fr.) von Fabian Molinari aus dem Wallis. Der steht erstklassigem Pata-Negra-Schinken geschmacklich in nichts nach, ein echtes Highlight! Küchenchef Chris Züger und sein Team kochen im kleinen, im Souterrain gelegenen Lokal nur ein paar Meter von den Gästen entfernt. Und sie bringen die Speisen auch gleich an den Tisch, um den Gästen zu erklären, was genau vor ihnen steht. In unserem Fall besteht die nächste Etappe aus perfekten Kürbis-Agnolotti mit Eierschwämmli, geflämmtem Federkohl und 24 Monate altem Parmesan (25 Fr.), Gemüse aus der Kohle mit Haselnuss und Sauerkirschessig (13 Fr.), zum Carpaccio aufgeschnittenem, angrilliertem Rindshuftdeckel mit Meerrettich, Eigelb und Chips (21 Fr.) sowie einem filigranen, leider etwas gar zurückhaltend portionierten Zander-Ceviche mit Limette, Gurke und Koriander (20 Fr.).

Der Essig von Werner Gegenbauer in Wien, das Gemüse von Stefan Brunners Eichhof in Spins bei Aarberg – Züger bedient sich auch hier nur der allerbesten Produkte. Solcher Idealismus macht Freude. Ebenso wie der herzliche, aufmerksame Service und die klug zusammengestellte Weinkarte, von der es uns der unfiltrierte 2015er Drachenstein von Joern (13 Fr./dl), ein Riesling mit schöner Frucht-Säure-Balance, am meisten angetan hat. Bemerkenswert: Bis auf einen sind alle Weine im Offenausschank erhältlich.



Die Hauptgänge bewegen sich ebenfalls auf sehr hohem Niveau, auch wenn die sous vide gegarte Kalbshaxe (46 Fr.) zarter sein könnte und wir dunklen Saucen zu diesem Fleisch wenig abgewinnen können. Hier gibts immerhin Apfelstückchen und Senfkörner als Gegenakzente. Super simpel und super schmackhaft ist der Seeteufel mit Salzzitrone (48 Fr.), gar noch einen Tick besser das zarte, mit Kaffee und Harissa aromatisierte Flanksteak (45 Fr.). Als Beilagen gibts erdigen Stampf aus Kartoffeln und Knollensellerie mit Schale sowie rustikales, mal etwas bitteres, mal etwas süsses Gemüse. Das mit Trockeneis angerührte Brombeer-Cassis-Sorbet (8 Fr.) und die gebackene Schoggimousse mit Sauerrahm (14 Fr.) sind ein toller Abschluss.



Mémoire

Limmatstr. 254

8005 Zürich

Tel. 076 580 10 57

www.restaurantmemoire.ch



Mi–Sa 18.30–23 Uhr

Vorspeisen 13–25 Franken, Hauptspeisen 36–48 Franken



(Tages-Anzeiger)