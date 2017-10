Im letzten Film «The Tourist» hat der schwedische Regisseur Ruben Östlund eine Lawine auf seine Hauptpersonen losgelassen, um das wahre Gesicht des Mannes zu präsentieren. Jetzt lässt er einen (sehr menschlichen) Affen auf das Premierenpublikum einer Kunstausstellung los, und schon zeigen die ach so gebildeten Gäste das Tier in sich. Es ist eine der vielen unvergesslichen ­Szenen im Cannes-Siegerfilm von 2017.

Östlund liebt, wie er selber sagt, Statistiken über menschliches Verhalten, sie dienen ihm als Inspirationsquellen. Er macht daraus aber stets vergnügliche Filme, die zwischen Drama und Komödie irrlichtern. «The Tourist», der in einem Alpenferienort spielte, war dabei aus einem Guss. «The Square» ist viel ausufernder, Themen werden aufgenommen und wieder fallen gelassen. Dies macht den Film reicher: Im Zentrum steht der Museumskurator, bei dem eine Ausstellung über soziale Verantwortung ansteht. Ihm rauben raffinierte Trickdiebe das Handy, was er zu Beginn als Amüsement nimmt. Und später als sportliche Herausforderung, den Schuldigen zu finden – bis sich die Ereignisse überstürzen. Virale Kampagnen, die Verantwortung der Medien, ein handfester Kampf um ein gebrauchtes Kondom – in diesem «Viereck» ist vieles drin. Und die Frage, wer sich letztlich zum Affen macht, bleibt spannend wie in einem Thriller.



In diversen Kino

(Tages-Anzeiger)