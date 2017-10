Omar und Tito werden TV-Stars

Die Welt ist Fernsehen und Fernsehen eine Welt. Und wer das schnell begreift, wenn das Fernsehen zu einem kommt, und fragt, ob man eine Welt darstellen wolle, der findet vielleicht Auskommen und Ruhm. So wie der Werber Marko (Aleksandar Petrovi?) und der Schauspieler Benny (Faris Endris Rahoma) in ihrem – fiktiven – Rudolfsgrunder Grätzel, wie man in Wien die Wohnquartiere nennt. Die wissen, dass dort die Multi­kulturalität zwar bunt ist, aber nicht so reality­dramatisch grimmig, wie sich das die Fernsehjournalistin Weizenhuber (Doris Schretzmayer) vorstellt. Auch wird von möglichen Darstellern ein intensiv kolorierter Migrationshintergrund erwartet; mit ihren eigenen, bis zur Unkenntlichkeit verwienerten Herkünften aus Ägypten und Serbien können Marko und Benny der Journalistin nicht kommen, das würde nie für eine anständige Serie reichen. Und deshalb spielen die beiden dem Fernsehen einen Rudolfsgrund und ein Migrationshintergrundtheater vor, dass es nur so rauscht von Zuhälterei und mafiösen Andeutungen.

In diesem Stück heissen sie Tito und Omar und reden, wies die Weizenhuber hören will. Die fügt dazu die Stimmen des grantigen Wienertums: dass alles viel schlimmer geworden sei, seit die Tschusen kamen. Und die Einschaltquoten sind dann prächtig und die Schleichwerbungsein­nahmen beträchtlich. Bis die wirkliche Welt, die es auch noch gibt, sich an der Unwirklichkeit rächt.

Weil Österreich ja kürzlich gewählt hat, passt diese Geschichte zur rechtslastigen Aktualität sehr gut. Aber sie hat auch vorher gepasst. Dieses Vielvölker-Wien und das Granteln darüber sind ewig. Die dem gelernten oder geborenen Wiener immer schon zugeschriebene Eigenschaft, das Talent zum Schmäh, treibt in «Die Mi­grantigen» das Drama sehr vergnüglich vorwärts. Arman T. Riahis Film, konzentriert aus Erfahrung und der Begabung, darüber zu lachen, ist ein grosser Wiener Witz. Hineingeträufelt ist hinterlistige medienkritische Satire. Und wie eine Realität, die nicht Reality sein will, das Fernsehen übersteht und wie sie es mit den eigenen Waffen schlägt, verraten wir hier jetzt nicht.



