Naturwunder und Jugendunruhen

Rebel Video

Wir brauchen Wohnungen, keine Projekte»: So ein Transparent würde man sich heute doch gleich wieder aufhängen. Zu sehen ist es im Kurzvideo «Aktion Hellmutstrasse», das eine Projektgruppe 1979 über den Kampf um leer stehende Lotterhäuser bei der Bäckeranlage gedreht hat. Heute sieht es dort eigentlich ganz gemütlich aus. Aber wenn man sich die Bewegungsfilme der 70er- und 80er-Jahre im Landesmuseum wieder anschaut – darunter auch «Züri brännt», noch immer die poetischste Attacke gegen alles, was «glatt, kahl und sauber» ist –, muss man klar ­sagen: erschreckend aktuell. Die kleine Schau setzt die Zürcher Protestvideos in den Schweizer und den internationalen Zusammenhang. Dazu gibts damalige Aktivisten wie Samir, Thomas Krempke oder Christian Schmid als Talking Heads.

Landesmuseum

Museumstr. 2 www. rebelvideo.ch

Ab Freitag Bis 15.10.

Sonnenfinsternis

Astronomie Düster, was derzeit aus den Staaten zu uns dringt. Total finster auch der nächste US-Import, wenn auch auf unpolitische Art: die totale Sonnenfinsternis – dabei schiebt sich der Mond zwischen Sonne und Erde –, die es am Montag jenseits des Atlantiks zu beobachten gibt, live zu uns übertragen und hier fachmännisch kommentiert.

Urania-Sternwarte Uraniastr. 9

Spezialführungen: Mo 19.15 Uhr und 20.30 Uhr

Alex Schauwecker

Der Text, der mit der Einladung zu Alex Schauweckers Schau bei uns ankam, ist ebenso kurz wie beunruhigend: Seine Kindheit verbrachte der heute 35-Jährige in Kyoto, und zwar ultraidyllisch – bis zu jener Autopanne, die alles veränderte. Wer mehr wissen will, gucke sich seine Bilder und die Vernissagen-Performance an. Fragen darf man auch.

Tart Gallery Gotthardstr. 54,

Vernissage: Fr 18 Uhr Bis 26.8. (Tages-Anzeiger)