Die besten Silvesterpartys der Stadt

Maagic

Das amerikanische «Billboard-Magazin» hat ihn kürzlich als «aufstrebendsten DJ» Frankreichs bezeichnet: Unter dem Pseudonym Worakls legt der 150 000 Facebook-Fans starke Kevin Rodrigues progressiven Minimal auf. Auch Jan Blomqvist ist gebucht. Ein junger Berliner Produzent, der melancholischen House-Pop macht – und auf seinem Debüt «Remote Control» (2016) singt.

Härterei, Hardstr. 219

So 31.12., 22 Uhr

Silvester

Silvester ist doch eine Nacht wie jede andere! Wer diese Meinung vertritt, aber trotzdem in einen Club gehen möchte, wird in der Büxe glücklich: Deren Silvesterparty fängt nicht nur nach der ganzen Prosterei an, sondern wird auch unaufgeregt von Residents wie Andreas Ramos, Timoteo, Antja und Don Ramon bestritten.

Frieda's Büxe, Fridaustr. 23

Mo 1.1., 1 Uhr

Sil.Western

HOUSE Wer will, darf sich als Indianer oder Cowboy verkleiden. Wer statt Federschmuck oder Hut lieber ein klassisches Feieroutfit anziehen will, ist aber ebenfalls willkommen. Und wem es richtig gut gefällt, der muss erst Tage später wieder nach Hause gehen: Die Sil.Western, an der fast alle Haus-DJs des Hive auflegen, endet nämlich erst am 2. Januar.

Hive, Geroldstr. 18

So 31.12., 22 Uhr



Big Silvester Revolution

Über 3000 Gäste und mehr als 40 DJs werden für diese grosse Silvesterrevolution erwartet. Erstere sollen natürlich auch vom Headliner angelockt werden: Der Sänger Pietro Lombardi hat 2011 das Finale von «Deutschland sucht den Superstar» gewonnen. Die Klatschpresse liebt den 25-Jährigen für seine skandalträchtige Trennung von seiner Ehefrau Sarah, die Fans für Hits wie «Mein Herz» und «Nur mit dir».

Komplex 457, Hohlstr. 457

So 31.12., 21 Uhr



New York Ska-Jazz Ensemble

Um 22.30 Uhr spielt das New York Ska-Jazz Ensemble. Das Sextett ist einer der etabliertesten Ska-Acts der Welt und hat in den letzten 23 Jahren unzählige Studiosowie Livealben veröffentlicht. Das Ensemble hat in über dreissig Ländern gespielt – auch bereits im Moods. Kurz vor dem Jahreswechsel übernehmen Ali Baba Sound und die K.O.S. Crew.

Moods, Schiffbaustr. 6

So 31.12., 22.30 Uhr



(Zueritipp)