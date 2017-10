Hippies stürmen Hitparaden

Sie singt mit kindlicher, süsser Stimme. Er spielt bis zu seinem Einsatz entspannt Gitarre. Ab und zu werfen sie sich innige Blicke zu. Von ahnungslosen Festivalgängern werden Angus und Julia Stone für ein Ehepaar gehalten. «Das kommt daher, dass wir Liebeslieder singen», erklärt er. Und weil sie eine besondere Chemie hätten. Von jeher machen die australischen Geschwister gemeinsam Musik. Erst spielten Angus und die zwei Jahre ältere Julia in der Schülerband des Vaters, später komponierten sie ihre ersten eigenen Songs. Mittlerweile zählt das preisgekrönte Duo zu den erfolgreichsten Musikexporten seiner riesigen Heimat.

Vier gemeinsame Alben haben die Geschwister seit 2007 veröffentlicht, drei erhielten in Australien Platin. Den internationalen Durchbruch gelang mit «Down to Way» (2010). In der Heimat wurde dieses zweite Album ein Nummer-1-Hit, die leichte Folk-Schnulze «Big Jet Plan» ist noch immer einer ihrer grössten Erfolge.



Das selbst betitelte dritte Album landete 2014 in den Schweizer und deutschen Charts. Diesen Herbst ist der vierte Longplayer erschienen. Entstanden ist er in der Abgeschiedenheit Australiens, heisst aber «Snow». Vielleicht, weil die Geschwister am letztjährigen Zermatt Unplugged nach einer längeren Pause wieder gemeinsam ein Konzert gaben? Oder weil die zwölf Songs so schön rieseln? Nicht, dass die Stones jemals sperrige Lieder geschrieben hätten. Seit dem Debüt «A Book Like This» ist ihre Musik verträumt, fast sorglos. Doch Platte um Platte klingt sie rockiger, elektronischer und massentauglicher. Was das aktuelle Album vor der Belanglosigkeit rettet, sind die Frage-Antwort-Spiele der Geschwister. Gesungene Dialoge, die fast zu intim und ehrlich für grosse Bühnen wirken.



Do, 20 Uhr

Samsung Hall, Hoffnigsstr. 1, Dübendorf

(Tages-Anzeiger)