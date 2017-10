Mit Hexen feiern

Eine betrunkene junge Frau wankt durch eine Gasse. Sie lehnt sich erschöpft an eine Hauswand, als ein Paar sie kreuzt. Kaum ist dieses um die Ecke verschwunden, taucht ein riesiger Mann mit wehendem Mantel auf. Er schwingt eine Axt – und sie kreischt. Schnitt. Die Frau liegt röchelnd über einem Brunnenrand, Blut quillt ihr aus dem Mund. Im Wasser treibt eine verschmierte Spielkarte. Die Visitenkarte des Mörders – sie steckt auch in den Fesseln eines aufgeschlitzten Mannes. Später schleift der Täter eine tote Frau über den Fussboden eines Clubs. «Und das ist noch nicht das Ende», kündigt eine gruselige Stimme aus dem Off an: Nach einem Jahr Pause veranstaltet Reto Hanselmann wieder seine «Season of the Witch»-Party. Bereits die drei aufwendig produzierten Trailer zeigen: Die bietet mehr als Kunstblut, aufgeklebte Schnäuze und Katzenkostüme. Das Promi-Heftli «Gala» bezeichnete die Halloween-Party 2014 als «Promi-Fiesta» und «Must-Termin für Moderatorinnen, Schauspieler, Sänger und Ex-Missen». Damals tauchten Sven Epiney als Skelett und Viola Tami als schwarzer Schwan auf.

«Die Erwartungen der Leute werden immer höher», erzählte Veranstalter Hanselmann. «Diesem Umstand will ich gerecht werden, ich will meinen Gästen stets neue visuelle Highlights bieten.» So arbeitete der Zürcher dieses Jahr mit den Bühnenbauern des belgischen Festivals Tomorrowland zusammen und lässt sich die Hauptbühne nachbauen. Die restliche Kulisse stammt hauptsächlich von den Zulieferern der Universal Studios. Das passt. Schliesslich wurde auch der Halloween-Brauch aus Amerika importiert.

Kaufleuten, Pelikanplatz, 23 Uhr

(Tages-Anzeiger)