«Wir wollen ein Treffpunkt werden»

Sie sind bereits sehr aktiv im Zürcher Nachtleben. Weshalb haben Sie sich gerade für das ehemalige Indochine entschieden?

Ich war früher oft und gerne im Indochine. Ich kannte den Ort also gut, und die drei Räume haben mich schon immer ­fasziniert. Ausserdem liegt der Club gut – das Space Monki bildet jetzt mit dem Hive und dem Supermarket quasi ein Ausgangsdreieck.

Trotzdem sind dort bereits einige Club­betreiber gescheitert. Was machen Sie besser

Ich möchte mich nicht zu meinen Vorgängern äussern. Wir sind von unserem neuen Konzept und der Vision überzeugt. Wir können auf eine starke Community zählen, da wir gut im Nachtleben vernetzt sind. Ausserdem haben wir die Akustik ver­bessert und die Preise angepasst: Der Eintritt kostet 20 Franken, Drinks gibt es ab 14 Franken. Das ist für Zürich wirklich fair.

Was für eine Vision haben Sie denn?

Wir wollen etwas Neues bringen! ­Von diesen dunklen Clubs mit Lämpchendeko gibt es schon genug in Zürich, das Space Monki ist viel futuristischer. Wir setzen auf Orange. Wir haben ein Farb- und Dekokonzept, das wir mit verschiedenen Künstlern umsetzen. So haben wir den Club gemeinsam mit Viva Colores aus dem Raum Zürich umgebaut. Unser Motto lautet: «Love, Peace and Music».

Auch unter der Woche?

Ja, wir haben an sechs Tagen Betrieb. Nur am Montag ist der Club geschlossen. Wir eröffnen auch einen Coffeeshop. Wir möchten einen Rückzugsort für Leute sein, die gerne rauchen und abschalten. Ausserdem bieten wir im Januar auch einen Mittagstisch und Abendessen an. Ein Lieferdienst ist ebenfalls geplant. Wir wollen ein Treffpunkt im Kreis 5 werden.

Sie veranstalten seit mehreren Jahren die äusserst erfolgreiche Reihe Terrazza. Kommt die Party auch ins Space Monki?

Ich habe die Terrazza vor fünf Jahren aufgebaut. Klar möchte ich Synergien ­nutzen. Aber mit dem Club möchte ich auch Neues probieren und andere Leute ansprechen: ein junges, urbanes Partyvolk, das gerne Techno und House hört.

Sa, ab 14 Uhr

Space Monki

Limmatstr. 275

www.spacemonki.ch

Eintritt am Nachmittag gratis, am Abend 20 Franken



Ab 14 Uhr Amate Diem mit Gianni Gallipari, Alci, James McHale, Juli Lee



Ab 23 Uhr Himmel & Hölle mit Hector, Manon, Smalltown Collectiv, Juen & Bach, Darrien, Die Abstrakten u. a.

(Tages-Anzeiger)